“Via Verde Planner”: plataforma multimodal gratuita e livre já arrancou

A ‘Via Verde Planner’, uma plataforma digital de planeamento para mobilidade multimodal, gratuita e livre, em Lisboa foi hoje, quarta-feira, apresentada pela Brisa e a Viva Verde .

Ainda que o seu lançamento comercial só esteja previsto para o período pós verão, a empresa já disponibilizou a aplicação (app) para que possa ir recolhendo o feedback do público sobre o funcionamento daquela que é a sexta app do “ecossistema Via Verde” e que se apresenta com o principal objetivo de mudar a forma como os,lisboetas planeiam as suas deslocações na cidade, integrando as diferentes soluções de mobilidade disponíveis nesta área, numa única plataforma de “planning & booking”.

Sem revelar os valores de investimento nesta nova plataforma, Luís D’Eça Pinheiro, administrador da Via Verde Serviços, não deixou de sublinhar a importância da mobilidade na estratégia da Via Verde, realçando a aposta no desenvolvimento de novos serviços digitais, alinhada com uma visão da mobilidade como um serviço (MaaS – ‘mobility as a service’).