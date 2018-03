Sim, concordo com o Sr. Presidente da República: “Temos de fazer chegar à sociedade portuguesa a seguinte mensagem: é uma vergonha nacional sermos das sociedades mais desiguais e com tão elevado risco de pobreza na Europa. Eu tenho vergonha.”(Jornal de Notícias 22MAR18). Eu também.

Então vamos lá trabalhar, Sr. Presidente, para eliminar tal vergonha! Vamos acabar com a “categoria” dos trabalhadores pobres. Vamos reduzir o desemprego, lutando pelo pleno emprego. Vamos dar a expressão necessária à precariedade – limitada a trabalho eventual. Vamos pôr fim à pobreza no mundo rural e nos bairros periféricos das áreas metropolitanas. Vamos reduzir de forma significativa, mesmo que paulatinamente, os pensionistas e reformados com pensões de miséria.

Vamos garantir, nos termos constitucionais, uma habitação digna para todos os que não a têm. Vamos assegurar que os pobres e idosos têm acesso a lares de 3ª idade, com qualidade e dignidade, e não a armazéns de gente. Com acesso efectivo à saúde. Vamos garantir que os filhos de famílias de baixos rendimentos acedem igualmente a creches e lares, adequadamente qualificados, e têm o necessário apoio social para caminharem no percurso escolar até onde as suas capacidades e vontade o determinarem.