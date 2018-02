Vereação do PSD apela à Câmara do Funchal para alterar limite do perímetro urbano no PDM

A vereação do PSD na Câmara Municipal do Funchal pediu que o executivo camarário elimine as alterações ao limite do perímetro urbano para 14%, no Plano Diretor Municipal (PDM), uma vez que os sociais democratas entendem que “prejudica permanentemente as populações das zonas altas que não conseguirão legalizar as suas habitações”.

Os sociais democratas reagiram às declarações do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, que vão no sentido de fazer alterações ao PDM da cidade.

“Para nós o importante era que a Câmara acolhesse as recomendações positivas enviadas pelo Governo Regional para que o PDM fosse adequado para toda a população”, afirmou Rubina Leal.