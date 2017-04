Verdes questionam Governo: Porque ainda se vendem doces em máquinas nos hospitais?

O partido ecologista “Os Verdes” (PEV) questionou, no final da semana passada, o ministro da Saúde sobre o facto de as máquinas de venda automática nos hospitais continuarem a vender alimentos com alto teor de açúcar. Numa pergunta dirigida a Adalberto Campos Fernandes, o PEV pretende saber se foi detectada alguma situação que tenha dificultado o cumprimento da nova legislação e se já foi tomada alguma diligência junto da administração dos hospitais “no sentido da efectiva concretização” desta medida de limitação de produtos prejudiciais à saúde nas máquinas de venda automática.

Em causa está o não cumprimento da novo diploma que entrou em vigor a 6 de março, determinando que os centros de saúde e os hospitais, assim como toda e qualquer instituição do Ministério da Saúde, passam a ser proibidos de ter máquinas de venda automática de alimentos com excesso de calorias e em particular com altos teores de sal, de açúcar e de gorduras trans, processadas a nível industrial.

Recentemente foi dado conta da violação do despacho do Ministério da Saúde por parte dos hospitais de São José, D. Estefânia, São Francisco Xavier e Santa Maria que, duas semanas após a entrada em vigor das novas regras, continuavam a disponibilizar vários tipos de chocolates, sumos com açúcar ou refrigerantes nas máquinas de venda automática de alimentos. Objectivo: promover a saúde em geral e, em particular, para a adopção de hábitos alimentares saudáveis.