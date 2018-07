Verbas das Finanças para descongelar carreiras continuam por usar, diz UTAO

Os serviços públicos continuaram sem recorrer, até ao final de maio, aos 130 milhões de euros centralizados no Ministério das Finanças para o descongelamento de carreiras da Função Pública, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

“No orçamento do Ministério das Finanças encontra-se a dotação centralizada com vista ao reforço orçamental no âmbito do descongelamento de carreiras da administração central (130 milhões de euros), que não foi utilizada até ao final de maio”, refere a UTAO numa nota divulgada hoje.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Ministério das Finanças, essa dotação será utilizada à medida que os serviços precisarem de ver os seus orçamentos reforçados para fazer face às despesas que decorrem do descongelamento de carreiras.