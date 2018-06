Verão: Estes são os destinos de férias preferidos dos portugueses

Paris é a cidade europeia que lidera as preferências dos portugueses no que toca a destinos de verão para passar as férias que se aproximam. Os dados do International Travel Study (ITS), estudo anual de viagens da Momondo, mostram que as capitais europeias continuam a ser os destinos mais pesquisados, tendo em conta preços acessíveis.

O estudo revela que a capital francesa foi o destino mais pesquisado ao longo do ano no motor de busca da Momondo. Este é também uma das cidades que apresenta preços mais convidativos: em média, um bilhete de ida e volta para Paris ronda os 127 euros. A completar o top 5 das cidades europeias mais pesquisadas estão as cidades de Londres, Nova Iorque, Roma e Barcelona.

No que diz respeito a destinos nacionais, os portugueses continuam a preferir a ilha de São Miguel, nos Açores, para passar as suas férias. Funchal, Porto Santo, a ilha Terceira e Lisboa completam a lista dos cinco destinos eleitos pelos portugueses como lugares ideais para passarem as suas férias.