“Venham para Frankfurt”: Alemanha quer atrair 20 bancos estrangeiros após o Brexit

No Brexit está a grande oportunidade da Alemanha em conseguir convencer os principais bancos estrangeiros a transferir parte do seu negócio de Londres para Frankfurt. Com esse intuito, informa a Reuters, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha tem uma reunião marcada com 20 bancos estrangeiros com único ponto na agenda: convencê-los de que é na capital financeira da Europa que reside o futuro da banca europeia.

Assim, as principais economias europeias movimentam-se no sentido de tirar o melhor proveito das consequências do Brexit e atrair empresas do Reino Unido para os seus países; e a economia mais poderosa da Europa não se contentará com menos do que uma “fatia de leão” desses negócios.

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha já tem os dossiers preparados para explicar aos vinte bancos convidados para a reunião de segunda-feira os requisitos para transferir parte do seu negócio do Reino Unido para Frankfurt, o coração financeiro da Alemanha e uma das praças mais importantes da Europa.