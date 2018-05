Venezuela: situação dos engenheiros portugueses e luso-descendentes preocupa Ordem dos Engenheiros

A Ordem dos Engenheiros mostra-se atenta e preocupada com as condições de vida dos engenheiros portugueses e luso-descendentes, que se encontram a viver na Venezuela.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a Ordem diz ter conhecimento através dos órgãos de comunicação social, de relatos pessoais feitos no âmbito internacional por representantes do Brasil e ainda, pelo Conselho Diretivo da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, que existem “situações desesperantes e atentatórias contra a dignidade humana”, contra os engenheiros que vivem no país situado na América do Sul.

A Ordem dos Engenheiros expressa também a “preocupação” e diz estar “atenta à situação dos engenheiros da Venezuela, quer os que permanecem no país, quer os que foram forçados a sair para os países vizinhos, onde na companhia das famílias atravessam dificuldades impensáveis e vivências inaceitáveis”.