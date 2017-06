Venezuela: eleições para a Constituinte a 30 de julho

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Tibisay Lucena, anunciou que as eleições para escolher os 545 membros da Assembleia Constituinte que irá tomar o lugar do Assembleia Nacional e que terá como principal função a reforma da Constituição, serão realizadas no dia 30 de julho.

No domingo passado, no seu habitual programa de televisão, o presidente Nicolas Maduro, anunciou que irá desencadear um plano militar para proteger as salas onde vão ser instalas as urnas de voto – o que quer dizer que o regime antecipa a ocorrência de distúrbios para 30 de julho. Esta evidência resulta, entre outros fatores, da permanência ininterrupta, nas ruas, de três meses de protestos liderados pela oposição – concentrada na Mesa de Unidade Democrática (MUD), que continua a recusar participar naquilo a que chama golpe constitucional.

Mas não é só a oposição que está contra a nova Assembleia Constituinte: a procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega, afirmou que as eleições agora marcadas reduzirão a vontade popular a uma expressão mínima, dado que 181 do total dos delegados serão escolhidos a partir de grupos organizados pelo governo. Além disso, o presidente terá o poder discricionário de aceitar ou não aquilo que a nova assembleia decidir.