Venezuela: Criminalidade violenta aumenta com crise económica

Quase 2.500 pessoas foram assassinadas só no mês de janeiro na Venezuela, de acordo com dados revelados esta terça-feira pelo Observatório Venezuelano de Violência, o que se traduz numa média de 80 mortes violentas por dia. A braços com uma crise económica sem precedentes, as estatíticas apontam para que a escalada de violência possa vir a agravar-se se o regime de Nicólas Maduro não tomar medidas urgentes.

Segundo o presidente do Observatório Venezuelano de Violência (OVV), Roberto Briceño León, a média de mortes violentas por dia aumentou de forma preocupante, de 78 para 80, em relação ao ano passado e salienta que os dados divulgados não incluem “as mortes naturais, as causadas por acidentes, nem suicídios”.

Porém, os dados oficiais são desconhecidos e a organização teme que possam vir a ser superiores aos indicados. “Contamos já 12 anos de censura oficial sobre os números da violência. Os últimos dados completos são relativos a 2003, desde então não foram conhecidos novos números, com a exceção de alguns dados pontuais”, conta Roberto Briceño León.