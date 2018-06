Vendas no pré-sal podem render 24 mil milhões à Petrobras

A petrolífera estatal Petrobras poderá arrecadar qualquer coisa como 108 mil milhões de reais (24 mil milhões de euros) com a venda de participações no pré-sal, revelou o ministro de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco, citado pela imprensa brasileira.

As reservas, localizadas na Bacia de Santos, integram a área de “transferência de direitos” que o governo transferiu para a Petrobras aquando do processo de capitalização da empresa em 2010. Nessa altura, a petrolífera ganhou o direito de explorar até 5 mil milhões de barris no pré-sal.

Desde 2014, as negociações para resolver o processo têm sido tumultuosas com os dois lados a reivindicarem milhões.