Vendas internacionais da Sonae SR cresceram 22% em 2016

A área de retalho especializado da Sonae reforçou a sua internacionalização durante o ano de 2016, através do crescimento das vendas, aumento do número de lojas e entrada em novos países.

Em particular, a unidade de Sports & Fashion registou um crescimento de 93% do volume de negócios no exterior, impulsionado especialmente pela integração da Salsa, marca de moda especialista em ‘denim’; e da Losan, marca espanhola de moda infantil.

“A expansão internacional originou um crescimento do parque de lojas da Sonae SR no exterior, que atingiu as 259 unidades no final de 2016, repartidas por 32 países da Europa, África, Ásia e América”, sublinha um comunicado da Sonae.