Vendas da Volvo continuam a subir em maio

Com um crescimento de 21% em Portugal e de 12% a nível mundial, a Volvo Cars voltou a registar um aumento das suas vendas, o que os responsáveis suecos acreditam consolida a performance que tem vindo a realizar desde o início do ano. O crescimento mundial foi alavancado pela performance dos seus três principais mercados (Região Ásia Pacífico, Américas e EMEA). No total foram registadas 47.247 unidades vendidas no mês de maio, mais 8,9% do que no ano anterior.

Na região Ásia – Pacífico venderam-se 12.721 unidades, mais 30,6%, que em maio de 2016. A China apresentou um “forte crescimento” e os modelos mais populares fora os S90, XC60 e S60L. Na região Américas, as vendas foram de 7.574 unidades, um crescimento de 10,4% face a 2016. Os EUA foram quem mais cresceu e os modelos mais populares foram o XC90 e o XC60. Na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) as vendas totalizaram 26.634 unidades, mais 5,4% que no ano passado. O mercado sueco também seguiu a tendência, destacando-se entre os demais e os modelos mais populares nesta região foram XC60 e V40/V40 Cross Country.

Em termos de vendas por modelo, os mais comercializados foram o XC60, com 15.639 unidades vendidas; o V40 / V40 Cross Country, responsável por 7.997 novos registos; e o XC90, do qual foram vendidas 6.647 unidades.