Venda do Novo Banco “vai ter custos para os contribuintes”

A deputada do BE, Mariana Mortágua, criticou hoje a decisão de venda do Novo Banco e avisou que “o negócio vai ter custos para os contribuintes, porque a Lone Star leva consigo os 3900 milhões de euros que já foram injetados, paga zero pela compra e injeta depois mil milhões de euros.”

Ao intervir no debate de atualidade sobre o Novo Banco, no Parlamento, requerido pelo BE, Mortágua salientou também que “o Governo faz de ‘rainha de copas’ e aposta numa corrida, sabendo que neste lugar, por muito que se corra, nunca saíremos do mesmo sítio.”

Por outro lado, não deixou de atribuir responsabilidades ao anterior Governo liderado por PSD e CDS-PP. “Nenhuma das garantias dadas era verdadeira. Não só não recupera os 3900 milhões de euros de dinheiro público injetado no Novo Banco, como foi necessária mais injeção de capital.”

Já o PCP, através do deputado Miguel Tiago, questionou a opção do anterior Governo de colocar todos os custos da resolução do BES a serem suportados pelo Fundo de Resolução. Não sem ironia, Miguel Tiago disse que “a Lone Star agradece a garantia dada pelos 25% do Estado.” E reiterou a intenção do PCP de apresentar um projecto de resolução no Parlamento, recomendando ao Governo a suspensão da venda e, consequentemente, a nacionalização do Novo Banco.

Da parte do PS, coube ao deputado Eurico Brilhante Dias a tarefa de justificar a decisão de venda. Desde logo lembrando que “o ponto de partida era péssimo,” por culpa de PSD e CDS-PP, e sublinhando que a nacionalização implicaria mais dívida pública “num momento em que, com o BE e o PCP, estamos a fazer um esforço de dar indicações ao mercado de que estamos no bom caminho.”

Por sua vez, o ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu a opção do Governo, embora admitindo que “sendo uma solução equilibrada, não quer dizer que seja uma solução perfeita. Na perspetiva do Estado é a melhor.”