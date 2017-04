Venda do Novo Banco debatida (mas não votada) no Parlamento

A partir das 15 horas realiza-se um debate de atualidade, na Assembleia da República (AR), sobre o “processo de venda do Novo Banco.” O debate foi requerido pelo BE, ao abrigo do Artigo 72º do Regimento da AR, segundo o qual “em cada quinzena pode realizar-se um debate de atualidade a requerimento potestativo de um grupo parlamentar” e, entre outras disposições, “o Governo faz-se representar obrigatoriamente no debate através de um dos seus membros.”

A venda do Novo Banco vai ser debatida, mas não votada. Tanto o BE como o PCP não se conformam com a decisão do Governo do PS, defendendo em alternativa a nacionalização do antigo BES. Enquanto o BE agendou o debate de hoje, o PCP já anunciou que vai apresentar um projeto de resolução na AR, recomendando ao Governo a suspensão da venda do Novo Banco. Ora, um projecto de resolução não tem carácter vinculativo, pelo que a decisão da venda não está em risco.

No entanto, bloquistas e comunistas insistem em travar o processo. E levá-lo a votos. “Esta decisão não pode ser tomada à margem do Parlamento, o Parlamento tem de ter uma palavra sobre o que está a ser decidido. São muitos milhares de milhões de euros dos contribuintes, são muitas responsabilidades para o futuro, são muitas responsabilidades que ficam para governos futuros pagarem, eu acho que ninguém compreende no país que essa decisão possa ser tomada à margem da AR,” declarou Catarina Martins, coordenadora do BE, na segunda-feira, dia 3 de abril.