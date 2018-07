Venda de centros de comerciais podem atingir recorde em 2018

As potenciais vendas de 15 centros comerciais podem valer um “recorde histórico” durante este ano. Estas são as previsões reveladas pela consultora imobiliária “Cushman&Wakefield” e pela empresa de investimento imobiliário “CBRE”, na edição desta sexta-feira do “Jornal de Negócios”.

Nuno Nunes diretor da CBRE afirma que “nem todas as operações” podem ser concluídas este ano, mas ainda assim a empresa “prevê que 2018 encerre com aproximadamente 1.400 milhões de euros de investimento no setor”.

Por sua vez Paulo Sarmento, responsável pela equipa de mercado de capitais da Cushman&Wakefield salienta que até ao fim de 2018 serão vendidos até 10 centros comerciais, mas que podem chegar a 15 “se incluirmos aqueles cuja aquisição vai provavelmente resvalar para 2019”.