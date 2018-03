Vencedoras do Festival da Canção prometem “dar luta” na Eurovisão

Em declarações aos jornalistas, no final do evento, que se realizou no pavilhão multiusos em Guimarães, Isaura, que compôs "O Jardim", e Claudia Pascoal, que interpretou, confessaram-se cansadas mas "muito felizes".

epa06580626 Contestant, Claudia Pascoal (C, front), celebrates after winning the Song Festival 2018 with the song 'O jardim', in Guimaraes, Portugal, 04 March 2018. Claudia Pascoal will participate in the Eurovision Song Contest 2018 which will be hosted by Portugal will in May. EPA/JOSE COELHO