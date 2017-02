“Vemo-nos no tribunal”, diz Trump após derrota no recurso anti-imigração

A confronto entre o presidente norte-americano e os juízes sobre o controverso decreto para banir a entrada de pessoas de sete países com maiorias muçulmana continua, e provavelmente irá chegar ao Supremo.

Donald Trump sofreu ontem um revés quando um tribunal federal rejeitou o recurso para levantar a suspensão ao decreto. Os três juízes do 9th U.S Circuit Court of Appeals votaram de forma unânime para manter em vigor a decisão de suspender o decreto, tomada pelo magistrado James Robart há uma semana.

Vinte e seis minutos após a decisão ter sido divulgada, Trump respondeu através do Twitter. “VEMO-NOS NO TRIBUNAL, A SEGURANÇA DA NOSSA NAÇÃO ESTÁ EM JOGO!”

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017