Vem de Palmela, “assobia” e foi eleita a Árvore Europeia do ano

O Sobreiro “assobiador” de Águas de Moura, localizado no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal, foi o vencedor do concurso Árvore Europeia do ano. É chamado de “assobiador devido aos pássaros que se juntam na sua copa ao fim do dia para chilrear. No segundo lugar ficou os ulmeiros ancestrais de Cabeza Buey, em Espanha e em terceiro um carvalho de seu nome “Ancião das Florestas de Belgorod”, localizado na Rússia.

A cerimónia decorreu no Parlamento Europeu em Bruxelas, coincidindo com o Dia Internacional da Árvore. O secretário-geral da União da Floresta Mediterrânica, Nuno Calado mostrou-se “muito feliz pela vitória portuguesa, não só por ser a primeira vez que Portugal participa no concurso, mas também porque tem sido um ano muito difícil”, referiu.

O Sobreiro foi plantado no centro de Águas de Moura em 1874 e foi descortiçada por vinte vezes, estando classificada como “Árvore de Interesse Público”, desde 1988 e pertence ao Livro de Recordes do Guiness, como o maior sobreiro do mundo.