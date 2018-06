Vem aí um fim de semana cinzento e com chuva

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são pouco animadoras para este fim de semana. “Vamos continuar com o céu geralmente muito nublado e períodos de chuva que geralmente será fraca. Nas regiões do Sul, temporariamente haverá algumas abertas, principalmente no fim da tarde e noite de sexta feira e no fim de tarde de sábado”, explica a meteorologista Graça Lopes, em declarações à TVI.

E apesar de o verão estar cada vez mais próximo, pode ainda ser cedo para dizer adeus aos casacos. Quanto às temperaturas, “não vão sofrer grandes alterações, vão-se manter com valores bastante baixos para esta época do ano, a rondar os 20/22 graus no Alentejo e região de Lisboa e valores mais baixos para 16/19 graus nas regiões do Interior”, sublinha a mesma responsável.

Nas ilhas, o fim de semana também será nublado, com temperaturas máximas de 22 graus no Funchal e em Ponta-Delgada. Espera-se uma melhoria das condições meteorológicas em todo o país apenas a partir de terça-feira.