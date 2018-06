Para marcar a diferença, o JE editors, unidade de 'content' do Jornal Económico, decidiu criar um conteúdo diferente mas igualmente enriquecedor. Vamos estar mais perto dos nossos parceiros e leitores com encontros informais ao final do dia. Para nos conhecermos melhor, para nos divertirmos e para aprender com histórias de vida inspiradoras. Quinta-feira há JE editors Sunset Talks.