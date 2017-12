Vem aí frio extremo este fim-de-semana, alerta Proteção Civil

A Proteção Civil alerta para o “frio extremo” que se fará sentir este fim-de-semana.

Num comunicado emitido esta sexta-feira, as autoridades avisam que na madrugada de sexta para sábado, as regiões do interior centro e norte sofrerão temperaturas de dois graus negativos. No domingo as temperaturas deverão descer ainda mais, até aos quatro graus negativos. No litoral norte e centro, bem como no interior sul, as temperaturas mínimas vão variar entre 1 e 3 graus.

A proteção civil aconselha as pessoas a manterem-se o mais possível dentro de casa, onde deverão ainda ter cuidado com o acendimento de braseiras e lareiras, devido ao perigo de intoxicação através da inalação de fumos e gases em casas mal ventiladas. É ainda indicado que se tomem cuidados em relação ao tempo de exposição ao frio, e o uso de várias camadas de roupa.