Vem aí o 5G, a rede que vai colocar as máquinas a falar umas com as outras

Numa altura em que as operadoras estão ainda a fazer investimentos e a procurar rentabilizar a aposta de milhões no 4G, a inovação tecnológica 5G começa a ser testada na Coreia do Sul e na Europa ninguém parece querer ficar de fora nesta corrida tecnológica. Embora não deva estar disponível antes de 2020, em Portugal as operadoras assumem estar a par dos avanços tecnológicos.

Ao ‘Dinheiro Vivo’, fonte oficial da NOS garante estar “a acompanhar a estandardização do 5G, a estudar e avaliar a tecnologia e o ecossistema e a tomar opções estratégicas no desenvolvimento da sua rede atual orientadas a uma futura evolução para 5G”.

Também a Vodafone admite estar “há já algum tempo” a “preparar as suas infraestruturas para a rede móvel do futuro”. Fonte oficial da operadora conta ao ‘Dinheiro Vivo’ que está a proceder à instalação de equipamentos “5G ready” e a fazer o upgrade do software atualmente existente, bem como a desenvolver “funcionalidades que permitem elevadas taxas de transferência de informação”.