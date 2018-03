“Vejo muitos inconvenientes” na compra da Media Capital pela Altice, realça Paulo Azevedo

“Não sei a que país é que ele se está a referir”. Co presidente executivo da Sonae comentou desta forma as declarações do presidente da Altice Portugal em que o mesmo referiu que o negócio "era fundamental para o país".

Paulo Azevedo, chairman e Co-CEO da Sonae, durante a apresentação de resultados de 2017, Maia, 15 de março de 2018. JOSÉ COELHO/LUSA