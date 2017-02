Vaticano terá aprovado milagre que vai canonizar dois pastorinhos de Fátima

O Vaticano já terá aprovado o milagre necessário para a canonização dos Beatos Francisco e Jacinta, que juntamente com a Irmã Lúcia são conhecidos como Pastorinhos de Fátima. A notícia foi dada pelo Monsenhor Agostinho Borges depois da missa deste domingo e está a ser avançada pelo semanário diocesano Notícias de Setúbal.

O Monsenhor, que é também reitor do Instituto Português de S. António em Roma, anunciou que o processo de canonização dos dois Beatos teve um avanço decisivo com a aprovação do milagre que faltava, enquanto falava depois da missa de domingo à tarde, na Igreja de S. António dos Portugueses. Em causa estará uma criança brasileira, mas os pormenores do milagre não são ainda conhecidos.

Faltará agora marcar uma data para a canonização, sendo que o Monsenhor Agostinho Borges terá levantado a hipótese de a data ser marcada aquando da visita do Papa Francisco a Portugal, que acontece a 13 de maio, escreve o jornal diocesano. No entanto, a notícia não foi ainda confirmada por nenhuma fonte oficial do Vaticano.