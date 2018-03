Värde Partners torna-se no único acionista do banco digital WiZink

A Värde Partners anunciou esta segunda-feira que se tornou no único acionista do WiZink, após a compra da sua participação de 49% no banco online ao grupo Santander. A gestora de carteira de fundos de investimento privados já detinha, há quatro anos, uma participação de 51% no WiZink.

O banco especializado em crédito revolving, que opera em Espanha e Portugal, ficará a gerir mais de 3.000 milhões de euros em saldos de cartões de crédito na Península Ibérica e mais de 3.000 milhões de euros em depósitos e contas de poupança, de acordo com um comunicado conjunto das empresas.

“A equipa de gestão do WiZink alcançou um crescimento sustentável, proporcionando soluções e serviços inovadores ao cliente num mercado que, cremos, conta com um grande potencial de crescimento e tendências macroeconómicas favoráveis”, afirma Elena Lieskovska, European Head of Specialty Finance Business da Värde Partners e membro do conselho de administração do WiZink.