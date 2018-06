Vão emergir novos conceitos de mobilidade e de negócio

Já imaginou um tempo de retoma de energia num carro elétrico para 480 km em apenas 5 minutos? Para os menos atentos essa possibilidade parece remota mas a verdade é que há uma empresa israelita que está a trabalhar para um novo tipo de baterias com esse objetivo.

A tendência de mobilidade no futuro a nível de viaturas passa pelos elétricos e pelos carros eletrificados, ou seja, viaturas que têm dois motores sendo que um deles é elétrico. E a grande questão para o carro elétrico que sempre foi a autonomia e lembremo-nos como – e bem recorda Ricardo Oliveira, diretor na Renault Portugal – ainda há sete anos a mesma autonomia não ia além dos 120 a 150 km reais, temos agora todos os carros a propor – no mínimo – o dobro. A informação é do site Autoclube do ACP e refere que a Store Dot promete carregar cerca de 96 km por minuto, ou seja, praticamente o tempo que se demora a encher o depósito de um carro térmico. Refere-se no mesmo site que atualmente temos baterias com iões de lítio com grafite, algo que não permite o carregamento rápido, mas o sistema FlashBattery tem uma rapidez estonteante pois usa uma combinação de camadas de nanomateriais e compostos orgânicos. Para quando esta revolução? Talvez daqui a três anos.

Mas o momento atual é a da velocidade de carga para gerar a suficiente autonomia e aqui falamos do desenvolvimento dos sistemas de carregamento, com potências superiores. E, depois de se obter mais autonomia e com carregamentos mais rápidos acaba, nas palavras de Ricardo Oliveira, da Renault Portugal, o “principal travão psicológico associado aos automóveis elétricos”.