“Vamos entrar em todas as grandes obras”, diz CEO do grupo Casais

O Grupo Casais, criado a 23 de maio de 1958, com a designação de António Fernandes da Silva & Irmãos, é uma construtora de raiz familiar. Tem dois motivos para celebrar este ano: o 60º aniversário e o facto de ter conseguido superar a crise que desbaratou grande parte do sector desde 2008. Em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais, explica como venceu as dificuldades e apostou nos mercados internacionais, levando a empresa de Braga a ser uma das maiores do setor em Portugal. E revela qual a estratégia para o futuro que se avizinha.

Como é que o Grupo Casais foi afetado pela crise do setor da construção em Portugal?

A crise afetou, não só Portugal, não só a Europa, afetou todo o Mundo. No caso do sector da construção, é preciso dizer que esta actividade nos últimos 30 anos se tornou quase uma ‘commodity’. De alguma forma, a construção acabou por se tornar um serviço, uma atividade muito ‘comodotizada’. E está a debater-se com um problema grave, que é a mão-de-obra, cada vez mais escassa, faltando qualificação nesta profissão [ver texto ao lado]. O setor da construção em Portugal sofreu muito com esta crise e não tem sabido acompanhar o processo de industrialização e de produtividade. E, por isso, a maior parte das empresas nacionais de construção também não conseguiu encontrar trabalho.