“Vamos ao trabalho”. Theresa May vai formar governo com apoio do DUP

Theresa May vai continuar no cargo de primeira-ministra, a liderar um governo com o apoio do DUP – Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte. A Conservadora esteve esta sexta-feira no Palácio de Buckingham para pedir o aval da Rainha Isabel II para governar, depois de ter perdido ontem a maioria no Parlamento.

“Vou formar governo”, anunciou Theresa May, depois da reunião de apenas 15 minutos com a monarca, segundo o jornal The Guardian. “O que o nosso país precisa mais do que nunca é de certeza. Ao garantirmos o maior número de votos e de assentos parlamentares, os conservadores e unionistas têm a legitimidade para garantir essa certeza”. “Agora vamos ao trabalho”, acrescentou.

Não se sabe ainda qual será a configuração do governo, mas May deverá anunciar ainda hoje os ministros. Os Conservadores conseguiram 318 lugares (48,9%) dos 650 disponíveis no Parlamento, segundo os dados oficiais da comissão eleitoral britânica.