Valorizar e respeitar os professores

“Se não fosse imperador desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro”. Esta afirmação é atribuída a D. Pedro II do Brasil e permite compreender a importância do Professor; a quem cabe formar, mas também educar, influenciando a todo o tempo os destinos de uma sociedade.

Não obstante, é usual o poder político desvalorizar o seu papel. Em Portugal, são feitas promessas que acabam por ser defraudadas, e criam-se leis que mais tarde são violadas.

A este propósito, recordo que a Lei do OE 2018, aprovada pelo Parlamento, estipula que o tempo de serviço congelado dos professores da escola pública deve ser considerado “em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização”. Para além disso, o PS (cujo líder é António Costa) votou favoravelmente uma resolução que recomenda ao seu próprio Governo que “em diálogo com os sindicatos, garanta que, nas carreiras cuja progressão depende também do tempo de serviço prestado, é contado todo esse tempo para efeitos de progressão na carreira e da correspondente valorização remuneratória”. Então e agora dizem que não há dinheiro?