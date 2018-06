Valor sob gestão dos Fundos de Investimento cai em maio para 11,3 mil milhões

No entanto o valor das aplicações em ações de emitentes nacionais registou uma subida de 0,1% em relação ao mês anterior. O BCP manteve-se como o título com maior peso nas carteiras dos fundos, representando 10,9% do total investido, apesar da queda mensal de 2,3%. Seguiram-se a Sonae SGPS e a Galp.

Hugo Correia/Reuters