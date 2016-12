Valor dos concursos públicos sobe 33% em novembro

No seu barómetro de obras públicas, a AICCOPN registou 1.492 milhões de euros resultantes dos anúncios de lançamento de concursos de obras públicas, um “valor que é 33% superior ao apurado em 2015” e idêntico ao montante de 1.485 milhões de euros registados em 2014.

Em termos mensais, foram registados 144 milhões de euros em concursos promovidos, ou seja, menos 21 milhões de euros em relação a outubro, mas 88 milhões de euros acima do notado em novembro de 2015.

O Observatório das Obras Públicas registou entre janeiro e novembro 631 milhões euros (mais 8% em termos homólogos) em contratos resultantes de concursos públicos.

Este valor superou os 627 milhões registados no acumulado de 2015, “mas representa apenas 42% de todo o montante de concursos públicos anunciados este ano”.

Dos contratos por ajustes diretos, os números de novembro indicam 481 milhões de euros, numa subida de 17%, na comparação homóloga.

No seu conjunto, os contratos celebrados e reportados até ao penúltimo mês do ano representam 1.202 milhões de euros, numa subida de 11% em relação a novembro do ano passado.