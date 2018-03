Valdis Dombrovskis foi à SIBS experimentar o pagamento com MB WAY

O Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, aproveitou a vinda a Portugal para se reunir com a Administração da SIBS. O objetivo era conhecer os contributos da empresa liderada por Madalena Cascais Tomé “em prol da implementação da PSD2 (Payment Services Directive 2) e da criação de um ecossistema de fintechs em Portugal”.

A SIBS “aproveitou a ocasião para dar demonstrar o levantamento MB WAY, uma das funcionalidades mais inovadoras da app de pagamentos mais moderna e completa de Portugal, e apresentar o seu Business Activity Monitor”, diz a empresa que gere o multibanco em Portugal.

Esta visita do Vice-Presidente da Comissão Europeia a Lisboa insere-se no âmbito do Semestre Europeu e da coordenação das políticas económicas e sociais dos Estados-Membros e “foi dedicada ao aprofundamento da União Económica e Monetária, à política social, ao mercado de capitais e às empresas FinTech”, diz a empresa.