Vai viajar pela Ryanair na Páscoa? Tripulantes confirmam greve de três dias

O Serviço Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) confirmou a greve dos Tripulantes de Cabine da Ryanair, para os dias 29 de março, 1 e 4 de Abril, num comunicado emitido esta terça-feira.

Esta decisão prende-se com o facto das conversas com a transportadora aérea “low-cost” terem sido “infrutíferas”, dado que a Ryanair “não aceita aplicar a Lei Portuguesa, bem como os direitos que a Constituição da República Portuguesa concede aos seus cidadãos”, assim como, “o reconhecimento de direitos básicos como a Parentalidade, que o nosso Código de Trabalho estabelece”, pode ler-se no comunicado.

O Sindicato espera que a Ryanair deixe “imediatamente de considerar uma baixa médica por doença, como uma falta injustificada”, e a “parar com os processos disciplinares, porque não se atingiram quotas de venda de bordo”.