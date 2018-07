Vai viajar de avião? Saiba como pedir indemnização em caso de atraso

aviaoTodos os anos, no período de Verão, ouvimos relatos de consumidores turistas que enfrentaram duras passagens pelos aeroportos. No final da época de férias, são muitas as queixas dos passageiros aéreos. A maioria refere-se a atrasos do avião, cancelamentos ou recusas de embarque por overbooking.

Na União Europeia, os direitos dos passageiros aéreos estão assegurados por um regulamento comum a todos os Estados-membros e países que integram o Espaço Económico Europeu e a Suíça. Em Portugal, a Autoridade Nacional da Aviação Civil é o organismo responsável pela aplicação dos direitos dos passageiros no que se refere aos voos à partida dos aeroportos nacionais e aos voos de países terceiros com destino a esses aeroportos, desde que efetuados por transportadoras aéreas comunitárias.

As companhias que operam fora do EEE, independentemente da sua nacionalidade, devem respeitar as regras vigentes no espaço europeu ao prestarem aí serviços.