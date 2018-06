Vai nascer um museu da indústria conserveira em Matosinhos

A Câmara Municipal de Matosinhos e a administração da conserveira Pinhais & Companhia Lda. assinaram ontem, dia 28 de junho, um memorando de entendimento tendo em vista a constituição, em Matosinhos, de um museu que preserve a memória da indústria conserveira local.

“O acordo foi assinado pela presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, e por Jakob Glatz e João Paulo Teófilo, administradores da empresa, e prevê a criação de uma estrutura museológica viva, funcionando em simultâneo com o a atividade de uma unidade industrial conserveira de feição tradicional”, explica um comunicado da autarquia de Matosinhos.

Esse documento acrescenta que o futuro museu, segundo o memorando do projeto, permitirá “mostrar às gerações atuais e vindouras o que foi a indústria conserveira, designadamente no concelho de Matosinhos”, ilustrando o seu desenvolvimento “ao longo do século XX até à atualidade”.