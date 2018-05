Vai morrer longe

Sou Católico. Fui, desde cedo, educado a respeitar a vida, quer fosse a minha, quer a do próximo. Sou, no entanto, favorável à descriminalização da eutanásia em Portugal, permitindo a todos aqueles que sofrem optar por um fim digno.

Defendo que, pela sensibilidade do tema, pelos valores em presença, pelas consequências irreversíveis que a decisão da despenalização da morte assistida pode vir a ter, deveríamos realizar um amplo debate nacional e dar a palavra ao povo, através da realização de um referendo, antes de proceder a uma alteração legislativa desta natureza.

Defendo a legalização da eutanásia não porque quero que Portugal assuma uma posição vanguardista em temáticas tradicionalmente fraturantes das sociedades, mas por entender que a liberdade é o valor mais importante no mundo dos nossos dias e que devemos dar às pessoas a possibilidade de fazer as suas escolhas, desde que as mesmas sejam devidamente informadas.