Vai comprar um carro? Estas são as marcas mais fiáveis

O mais recente Estudo de Confiabilidade de Veículo (“The Vehicle Dependability Study”) da J.D. Power, que mede o número de problemas de 100 veículos durante 12 meses por proprietários de veículos com três anos de idade, já foi divulgado.

Com base em respostas de 36.896 proprietários de veículos de 2015, após três anos de propriedade, inquiridos entre os meses de outubro e dezembro de 2017, a análise concluiu que, pelo sétimo ano consecutivo, a Lexus é a mais alta na confiabilidade total do veículo entre todas as marcas, com uma pontuação de 99. A Porsche está em segundo lugar com 100 e a Buick ocupa o terceiro lugar com 116. Noutra categoria, a Fiat foi a marca com mais crescimento neste ranking. À marca italiana segue-se a Nissan e a Ford.

“Na sua maioria, os fabricantes de automóveis continuam a atender às expectativas de confiabilidade dos veículos dos consumidores”, destaca Dave Sargent, vice-presidente do departamento de Global Automotive da empresa responsável pelo estudo. “Uma melhoria de 9% é extremamente impressionante, e a confiabilidade do veículo está, sem dúvida, no seu melhor nível de sempre”, frisa.

Lexus

Porsche

Buick

Infiniti

Kia

——————-

Fiat

Nissan

Ford