Vai ao Rock in Rio e tem medo de perder a carteira? Esta startup ajuda-o

A startup tecnológica Lapa Studio lançou uma edição de soluções especial para evitar a perda de objetos no Rock in Rio 2018. A empresa, que desenvolve ferramentas de hardware e software baseadas em Bluetooth, pretende que os festivaleiros nunca percam o olho das suas mochilas, carteiras ou chaves quando se deslocarem até à Cidade do Rock.

O gadget criado pela Lapa agarra-se aos pertences dos festivaleiros e permite localizá-los até 60 metros de distância, lançando alertas (sinais de luz e/ou som no telemóvel, por exemplo) sempre que o seu proprietário se afastar dos objetos. Para Catarina Santos Cunha, CEO da Lapa Studio, trata-se de um “bem fundamental para quem deseje aproveitar ainda mais a música sem se preocupar tanto com a segurança dos seus pertences pessoais”. O produto permite pedir ajuda à rede de contatos e ao núcleo de utilizadores Lapa, uma vez que está ao smartphone, e possui uma bateria com autonomia válida para um ano. A solução encontra-se à venda na tenda de merchandising do Rock in Rio, que decorre até este sábado, dia 30 de junho, no Parque da Bela Vista. Recorde-se que esta microempresa arrecadou investimento na primeira temporada do programa “Shark Tank Portugal” e, mais recentemente, conseguiu mais de 300 mil dólares (cerca de 257.500 euros) através de uma campanha de crowdfunding.