Vai ao Rock in Rio 2018? Vá de transportes (há serviços gratuitos e descontos)

A organização da oitava edição do Rock In Rio Lisboa divulgou o programa de mobilidade para todas as pessoas que se desloquem ao evento entre os dias 23,24,29 e 30 de junho o façam de transportes públicos.

O metro de Lisboa é a melhor forma de se deslocar até à “cidade do rock”. Durante os quatro dias do evento o metro estará a funcionar até às 03horas da madrugada e os comboios a circularem de seis em seis minutos, nas quatro linhas da rede.

Se apresentar o seu bilhete do Rock in Rio nas portas de acesso ou dentro dos comboios da CP poderá viajar de forma gratuita nas linhas urbanas de Cascais, e da Gare do Oriente/Roma-Areeiro, para Sintra. Nas madrugadas dos dias 24, 25 e 30 de junho e 1 de julho, a última partidas será às 02h40 da Gare Oriente, 02h47 de Roma-Areeiro em direção a Sintra, que fará paragem em todas as estações e às 03h00 do Cais do Sodré em direção a Cascais, também com paragem em todas as estações.

Para as viagens de longo curso da CP poderá utilizar o “ROCKCard CP” já inclui o bilhete para o evento, viagem de comboio intercidades ida e volta para Lisboa Oriente e também o autocarro “Gare do Oriente – Cidade do Rock – Gare do Oriente”. Na linha do norte a CP vai ter também comboios especiais na madrugada seguinte a cada dia do Rock in Rio, com a saída da Gare do Oriente e com destino a Porto Campanhã. Em todos os serviços da CP intercidades, interregionais e regionais vão ter um desconto de 30% na viagem, desde que apresentem o bilhete do evento.

O “mytaxi”, aplicação para serviços de táxi é outra alternativa para ir e voltar da “cidade do rock”. Esta aplicação terá também preços especiais nas viagens de ida a volta do local do espetáculo.

A Fertagus vai ter um comboio com horários especiais (em todos os dias do evento), da estação Roma-Areeiro e com destino a Setúbal, com paragens em todas as estações a partir do Pragal. Nos dias 23, 24 e 30 de Junho a partida é feita pela 01h45 no dia 29 de Junho há 01h28.

Se apresentar bilhete do festival na bilheteira da Fertagus, na compra de uma viagem ida e volta a Fertagus oferece ainda o estacionamento da sua viatura.

A Soflusa e a Transtejo que operam os trajetos Cais do Sodré-Cacilhas e Terreiro do Paço – Barreiro, terão o último barco a sair à 01h40 (Cais do Sodré – Cacilhas) e às 02h00 (Terreiro do Paço-Barreiro), sendo que caso seja necessário, serão efetuados serviços especiais.

A Carris vai assegurar vários trajetos ao longo dos quatro dias do Rock in Rio. Existiram autocarros a partir de quatro carreiras do lado de Chelas (755 Poço Bispo – Sete Rios, 793 Marvila – Estação Roma-Areeiro, 794 Terreiro do Paço – Estação Oriente, 32B Amendoeiras metro – Amendoeiras-metro) e outras três carreiras do lado da Avenidade Almirante Gago Coutinho (705 Estação Oriente – Estação Roma-Areeiro nos dias úteis, 708 Martim Moniz – Parque das Nações Norte, 722 Praça de Londres – Portela). A partir das 23h30, começa o funcionamento da Rede de Madrugada com o autocarro 208 a circular entre o Cais do Sodré e a Estação do Oriente.