Vai ao Rock in Rio 2018 de metro? Conte com transporte até às 3 da manhã

O Metropolitano de Lisboa (ML) vai reforçar o seu serviço durante as quatro noites em que se realiza o Rock in Rio 2018, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho.

Em comunicado enviado à comunicação social, o ML anunciou o “prolongamento do seu serviço de transporte até às 3h (último comboio a partir de cada um dos términos), com comboios com 6 carruagens, disponibilizando um conjunto de 32 estações abertas ao público”, que pode consultar no diagrama aqui.

Embora as estações estejam abertas até às quatro da manhã, a ML só garante o transporte dos utentes até às três da madrugada e espera-se que o intervalo entre os comboios nas quatro linhas seja mais reduzido.