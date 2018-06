Vai à Rússia apoiar a seleção? Governo faz recomendações de segurança (e não só)

A 21.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol da FIFA ocorre, pela primeira vez, na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho. De acordo com um estudo do Gabinete de Estudos de Marketing para Desporto do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), divulgado na terça-feira, 5 de maio, não só a participação de Portugal na prova terá um impacto na prova de 333 milhões de euros, como se sabe que cerca de 20.000 adeptos nacionais vão viajar até à Rússia para assistir aos jogos da seleção nacional.

Se é um desses adeptos, saiba que o Ministério dos Negócios Estrangeiros preparou, em conjunto com a as Comunidades Portuguesas, a Direção-Geral do Consumidor e a Polícia de Segurança Pública , o “Guia do Adepto” com todas as recomendações necessárias para uma experiência futebolística tranquila, e que o Economize disponibiliza neste artigo.

1.ª Recomendação – Não esquecer o FAN ID

A propósito do Mundial 2018, a Rússia implementou um regime de entrada no país específico para quem vai assistir à prova da FIFA. Para usufruir desse regime precisa do FAN ID (pode solicitá-lo aqui), cuja principal vantagem é substituir o visto durante o Mundial.

Para obter o FAN ID deve ser portador de um passaporte e do(s) bilhetes(s) para o Campeonato do Mundo de 2018. Enquanto portador do Fan ID não necessita de visto para entrar na Rússia entre 4 de junho até 15 de julho, antes de ser disputada a final do torneio. Os adeptos que entrarem na Rússia entre 4 de junho e 15 julho poderão permanecer neste país até dia 25 de julho.

Tenha em atenção que o seu passaporte deverá ter data e validade seis meses superior à data prevista para sair da Rússia e que o FAN ID só é emitido uma vez e é apenas válido para esta prova FIFA (não substitui o bilhete de entrada e deve ser sempre apresentado no estádio junto com o bilhete correspondente.

2.ª Recomendação – Seguro de Viagem

Ter um seguro de viagem contra acidentes é obrigatório para os estrangeiros que entram na Rússia, devendo conbri custos de assistência médica de tratamento hospitalar de 30.000 euros, pelo menos. Este seguro deve incluir assistência médica para tratamento ambulatório e de internamento, odontológico de emergência e transporte médico, bem como custos de repatriação, e ainda de roubo e furto. Não se esqueça de se fazer acompanhar da apólice de seguro de modo a permitir, caso seja necessário, o contacto com a sua companhia de seguros.

3.ª Recomendação – Lembre-se que a moeda na Rússia não é o Euro

Pode transportar com até 10.000 dólares (8.602,21 euros), de acordo com a lei russa. No caso de levar cartões de crédito, saiba que não existe um valor mínimo para a sua utilização na Rússia.

Se o valor exceder os 1.000 rublos (14,77 euros), pode ser-lhe solicitado a apresentação do passaporte. A maioria das ATM’s (caixas de multibanco) cobra uma comissão (taxa de serviço) que pode variar entre 1% e 2% sobre a quantia levantada.

4.ª Recomendação – Alojamento

Durante as primeiras 72 horas após chegar à Rússia deve certificar-se que o seu hotel efetua o registo relativo à sua estada no país. Se optar por outro tipo de alojamento que não o hotel, solicite aos respetivos proprietários esse registo junto da delegação de imigração da respetiva área.

Pela lei russa, o turista estrangeiro é obrigado a apresentar passaporte, talão do formulário de imigração com o carimbo de entrada do posto fronteiriço russo que deverá ser entregue à saída da Rússia e um visto de entrada válido durante a estadia, sendo que para o Mundial é suficiente o FAN ID.

5.ª Recomendação – Transportes

Estão previstas viagens gratuitas de comboio entre as cidades onde se disputam os jogos e nos transportes público dentro das cidades. Para usufruir de transporte gratuito deve fazer-se acompanhar do bilhete do jogo e do FAN ID e registar-se nesta plataforma.

Saiba que dispõe de: “Marshrutkas” (mini-autocarros), muito populares uma vez que permitem andar mais rápido e parar em qualquer lugar, a pedido do passageiro;

– “Elektrichkas” (comboios) percorrem a cidade e as áreas suburbanas mais próximas, num raio até 150 km do centro;

– Metropolitano, que está disponível em seis cidades do Campeonato do Mundo (Moscovo, São Petersburgo; Kazan; Iekaterimburgo; Samâra; Ninji Novgorod);

– Táxis, apenas os licenciados apresentam uma lâmpada amarela ou laranja no tejadilho. Algumas cidades têm regras diferenciadas para táxis, por exemplo em Moscovo todos os táxis oficiais são amarelos.

6.ª Recomendação – Compras

Se comprar um bem numa loja e se arrepender, dispõe de 14 dias a partir do momento da compra para a sua devolução e respetivo reembolso desde que o produto não tenha sido utilizado e o rótulo e etiqueta removidos. Na troca ou devolução, deverá apresentar o passaporte e o cartão bancário se o tiver utilizado como meio de pagamento. Conserve os recibos das suas compras uma vez que irá acelerar o processo do reembolso.

Se comprar um bem e verificar que o mesmo tem defeito, saiba que tem direito à reparação gratuita, ao desconto, à troca por outro bem ou à rescisão do contrato.

Atenção, uma vez que a reparação do defeito poderá demorar até 20 dias, aconselha-se que solicite a substituição do bem defeituoso, ou, se necessário, a rescisão. Em caso de conflito de consumo, poderá recorrer às representações regionais do “Rospotrebnadzor” (pode ver aqui também) que existem em todas as cidades que acolhem o Campeonato do Mundo.

Se o que comprar for bebidas alcoólicas, saiba que a venda de álcool só é permitida durante um horário específico. A regulação da venda de álcool em estabelecimentos que servem refeições é feita separadamente e só é limitada pela idade do cliente.

7.ª Recomendação – Comunicações

A maioria dos dispositivos modernos são vendidos com suporte multi-regional, sendo compativos com pelo menos uma banda disponível na Rússia, seja 3G ou 4G. Na maioria dos países, as redes Wi-Fi públicas e gratuitas são os principais alvos para os hackers. Para se proteer contra o roubo de informações confidenciais, não use redes que pareçam suspeitas.

8.ª Recomendação – Assistência Médica

A ajuda médica de emergência na Rússia é gratuita apenas em casos muito específicos. Em caso de tratamento hospitalar necessitará dos documentos de identificação e uma cópia do seu contrato de seguro. E não se esqueça de informar o pessoal hospitalar de quaisquer condições crónicas, alergias ou outros problemas médicos.

9.ª Recomendação – Medicamentos

Antes de viajar para a Rússia certifique-se se é necessário algum documento especial para poder comprar o seu medicamento. Pode fazer esta verificação através da consulta à Embaixada da Rússia em Lisboa.

Se sofrer de diabetes deve ter em atenção que a insulina não é vendida em todas as farmácias e a dosagem pode diferir. A insulina é fabricada em diferentes concentrações. A concentração mais popular vendida na Rússia é de 40 u/ml, ao contrário da Europa, onde 100 u/ml é a mais usada.

10.ª Recomendação – Farmácias

Há várias farmácias de serviço a funcionar 24 horas por dia. Estas farmácias estão sinalizadas através de um sinal brilhante com a inscrição “24 часа”. As farmácias comuns podem ser identificadas através da sigla “Apteka” (Аптека).

11.ª Recomedação – Em caso de roubo ou perda de documentos

Se perder os seus cartões bancários, entre em contacto com o seu banco ou com o sistema de pagamento internacional que emitiu o seu cartão para respetivo cancelamento. Se necessário contacte a embaixada ou o consulado português.

Se perder os documentos, dirija-se a um posto de polícia. Necessitará de preencher um formulário de perda/roubo do passaporte para obter um recibo a confirmar a perda/roubo do seu documento. Também deverá entrar em contacto com a embaixada ou consulado português.

12.ª Recomendação – Contactos Úteis na Rússia

– Geral dos serviços de emergência – 112

– Bombeiros: Rede móvel – 101/ Rede fixa – 01

– Polícia: Rede móvel – 102/ Rede fixa – 02

– Assistência médica de urgência: Rede móvel – 103/ Rede fixa – 03

– Delegação policial portuguesa: +7 915 431 18 37

– Embaixada de Portugal em Moscovo: https://www.moscovo.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

– Secção Consular da Embaixada de Portugal em Moscovo durante o Campeonato do Mundo da FIFA 2018: Campeonato do Mundo da FIFA 2018: +7 926 878 37 99/ Geral: +7 965 348 13 28/ E-mail: sconsular.moscovo@mne.pt

– Gabinete de Emergência Consular em Portugal – Tel: 217 929 714 / Tlm: 961 706 472 / e-mail: gec@mne.pt

Outras Recomendações pela sua segurança:

Mantenha-se atento e vigilante. Tome as devidas precauções para superar eventuais imprevistos (roubo, meio de regresso a Portugal em caso de perda de viagens, assegurar tempos úteis para as necessárias deslocações);

Saiba que agentes da PSP, devidamente identificados, estarão presentes no exterior dos estádios e nas cidades onde a seleção nacional disputará as partidas, para apoiar os adeptos portugueses. Contacte-os em caso de necessidade e procure-os para mediar qualquer necessidade de contacto com as autoridades russas.

Respeite as recomendações das forças de segurança russas e não participe em manifestações.

Caso testemunhe algum incidente ou comportamento suspeitos não intervenha e contacte o mais rapidamente possível as autoridades russas, através da polícia portuguesa, sempre que possível.

Nos dias dos jogos, procure chegar atempadamente aos estádios, acompanhado do “FAN ID” e respetivo bilhete, evitando a previsível demora nas entradas dos respectivos recintos; Cumpra as indicações policiais de circulação pedonal nas imediações dos estádios; Se estiver inserido num grupo mantenha o contacto visual e a proximidade com o mesmo, bem como números telefónicos de contacto sempre disponíveis.

Saiba ainda que, nas cidades onde jogará a seleção nacional, estarão também presentes funcionários da Secção Consular da Embaixada de Portugal em Moscovo. Contacte-os em caso de necessidade através dos contactos úteis indicados.

Nota: Pode encontrar mais informações sobre o evento e como melhor se preparar para a viagem até à Rússia no Portal das Comunidades Portuguesas (aqui). Aí pode encontrar mais informação relativa a uma aplicação móvel denominada de “Registo do Viajante”, que se destina a quem efetua viagens ou deslocações de curta duração ao estrangeiro sendo o registo fácil e gratuito. A app está disponível para Android e IOS e permite, em caso de emergência, a localização dos nacionais desde que nela se encontrem registados e a ativem sempre que viajem.

Nota 2: Pode ainda consultar o sítio oficial do Cameponato do Mundo da FIFA 2018 para outras informações.