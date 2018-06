Vai à AG do Sporting? Este é o guia essencial

A Assembleia Geral Extraordinária do Sporting Clube de Portugal marcada para o próximo sábado, dia 23 de Junho, promete ser um momento decisivo para o futuro próximo do clube e um dia que se antevê de grande tensão. A sessão na Altice Arena tem início marcado para as 14h00, com as votações a começarem às 15h30. Em discussão vão estar dois pontos: o primeiro para analisar a situação do clube e prestar esclarecimentos aos sócios. O segundo e aquele que mais discussão tem causado é a revogação coletiva, com justa causa do mandato dos sete membros que pertencem ao conselho directivo liderado por Bruno de Carvalho, que se encontra suspenso de funções.