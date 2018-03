V Recenseamento Geral da População vai custar mais de 650 mil contos

A proposta de orçamento RGPH 2020 foi apresentada durante o encontro com os diferentes parceiros internacionais, sediados ou não em Cabo Verde, visando a mobilização de financiamento do projecto.

Do montante global da proposta de orçamento RGPH 2020, o governo vai contribuir com mais de 260 mil contos (40%) e os restantes 60%, no valor de aproximadamente 392 mil contos, serão mobilizados, através de parceiros de Cabo Verde.

O encontro, que se realiza em parceria com o Fundo das Nações Unidas para População (UNFPA), teve como principal objectivo, apresentar o projecto, recolher subsídios e analisar diferentes cenários de financiamento do mesmo, sublinhou a coordenadora do RGPH 2020, durante a apresentação do projecto.