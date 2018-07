Uso indevido de drones vai dar multas que podem chegar aos 7.500 euros

O uso indevido de drones vai dar direito a multas entre os 300 e os 7.500 euros e, podendo inclusivamente os donos dos aparelhos ficarem sem a sua posse, se não cumprirem as regras. O Conselho de Ministros desta quinta-feira tomou decisões nesta matéria, depois de se terem verificado aos mais diversas situação anómalas com drones – desde pequenos acidentes até à possível interferência com aeronaves em circulação.

O Governo quer ainda tornar obrigatória a contratação de seguro para operar drones que pesem mais de 900 gramas, depois de se verificar que os acidentes ocorridos resultavam em controvérsias securitárias. E também quer outra coisa básica: saber quantos destes aparelhos estão na posse dos particulares – numa altura em que a variedade oferecida aos consumidores é já muito grande.

Neste quadro, vai ser criada uma base de dados com a identificação de todos os aparelhos acima dos 250 gramas, o que será obrigatório no ato da compra, explicou o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.