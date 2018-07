USAM vai reunir conselho regional para decidir saída do Conselho Económico para a Concertação Social da Madeira

O coordenador da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), Adolfo Freitas, dava como “quase certa” a saída da estrutura sindical do Conselho Económico para a Concertação Social da Região, na passada quinta-feira, por discordar do projecto aprovado na Assembleia Regional que exclui a CGTP deste órgão. O dirigente afirma que a oficialização da saída só está dependente de uma reunião do conselho regional da USAM e de uma acta que oficialize essa posição.

A saída da USAM deste órgão está presa por uma questão legal. “Vamos reunir o conselho regional da USAM e formalizar a saída do Conselho de Concertação Social da Madeira e da comissão permanente deste organismo”, explicou Adolfo Freitas.

O dirigente da USAM defende que “deveria ter havido uma reunião do conselho de concertação social” e afirma que essa exclusão da CGTP “deveria ter sido fundamentada”, situações que o sindicalista diz não terem acontecido.