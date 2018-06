Uría Menéndez renova direção

A Uría Menéndez anunciou esta segunda-feira os nomes da sua nova direção, aprovada após a assembleia geral de sócios do escritório. A partir do próximo ano, com efeitos logo a dia 1 de janeiro de 2019, Luis de Carlos substitui José María Segovia enquanto sócio presidente e Salvador Sánchez-Terán torna-se sócio diretor.

O ainda presidente da firma, José María Segovia, sai no próximo dia 31 de dezembro, após 38 anos nesta sociedade de advogados, 13 dos quais a dirigi-la. Ainda assim, acredita que a Uría Menéndez “continuará a ser uma das firmas líderes da advocacia europeia e mundial”, de acordo com um comunicado enviado às redações.

“Depois de 30 anos no escritório, é uma honra que os nossos sócios confiem em mim para exercer as funções de Sócio Diretor durante os próximos anos”, assinalou, por sua vez, Salvador Sánchez-Terán, que centra a sua atividade profissional no âmbito do Direito das Sociedades, Fusões e Aquisições, Direito Bancário e de Mercado de Capitais.