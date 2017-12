UPS quer comprar 125 camiões Tesla, a maior encomenda de sempre

A UPS, uma das maiores transportadoras do mundo, anunciou que reservou 125 camiões elétricos da marca liderada por Elon Musk. que já terá garantido mais de 400 encomendas, o que deverá representar cerca de 8 milhões de euros só em pagamentos antecipados.

Como refere o site Market Insider, a UPS espera que um quarto da sua frota seja constituído por veículos movidos com combustível alternativo. Já a Tesla espera conseguir arrancar com a produção do Semi em 2019.

No mês passado, Musk anunciou o primeiro camião eléctrico – um tractor semi-reboque. Foi baptizado de Tesla Semi, tem quatro motores independentes e uma autonomia de 800 quilómetros.