‘Upgrade’ dos ‘business angels’ portugueses

A APBA – Associação Portuguesa de Business Angels estima que os fundos aplicados por estes investidores em Portugal aumentem 50% em 2018, atingindo os nove milhões de euros. O principal motivo deste previsível crescimento é, segundo a APBA, a linha de financiamento da Instituição Financeira de Desenvolvimento destinada a entidades veículo de business angels, que disponibiliza quase 20 milhões de euros de incentivos para os próximos dois anos e meio.

Devemos, naturalmente, congratularmo-nos com o crescente dinamismo dos business angels em Portugal. Numa altura em que assistimos a um boom de startups inovadoras e vemos muitas empresas com potencial a necessitar de ganhar escala, é importante garantir fontes de financiamento alternativas ao crédito bancário. Mais ainda se esse investimento incluir não apenas capital, mas também know-how. Parece-me estratégico que as empresas em fases iniciais de desenvolvimento ou em processos de escalabilidade usufruam da experiência financeira, do conhecimento empresarial, da visão estratégica e das relações com o mercado dos business angels.

Neste sentido, afigura-se pertinente aproximar os nossos benefícios fiscais para business angels dos que vigoram nos países mais desenvolvidos e com ecossistemas empreendedores mais vigorosos. É certo que o Programa Semente já prevê incentivos fiscais para quem investe em startups, permitindo a um investidor privado deduzir no IRS, até 100 mil euros, os seus ganhos com lucros e mais-valias. Mas nos EUA, Reino Unido ou França, por exemplo, há a possibilidade de abater à matéria coletável 20 a 25% do valor dos investimentos efetuados em empresas em fases iniciais.