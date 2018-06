Universidade do Algarve dá cursos grátis a jovens estrangeiros durante o verão

A Universidade do Algarve vai organizar cursos grátis e atividades de lazer para jovens estrangeiros entre os 16 e os 18 anos de idade durante o verão. As candidaturas ao Summer Campus 2018 decorrem até ao próximo dia 10 de junho e destinam-se a não residentes em Portugal que queiram ingressar no ensino superior.

Prestes a entrar na faculdade, estes estudantes podem ficar a conhecer o ambiente, ainda que as aulas sejam lecionadas durante o período de férias dos universitários do Algarve. O programa inclui cursos sobre vários temas que fazem parte da rotina desta universidade, como Saúde, Engenharia, Desporto, Artes ou Línguas e Humanidades, e atividades como Surf, Mergulho, Bodyboard, Futebol ou torneios de praia.

O Summer Campus 2018 inclui: